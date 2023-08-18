Телеведущая Лариса Гузеева призналась в любви к своей собаке Жуже

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем блоге фотографию со съемок, на которой запечатлена со своей собакой по кличке Жужа. Она рассказала, что испытывает мощные чувства по отношению к питомцу.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Любопытно, что когда-то ведущая критиковала тех, кто слишком привязывается к своим питомцам, но после появления в ее жизни Жужи, все изменилось.

"Селфи с Жужей на съемках. Человек без новой дозы любви заветривается. Мне судьба благоволила на чувства и эмоции, но то, что привнесла эта маленькая собанюнечка в мою жизнь! Не обделяйте себя! Не живите в пустоте! Ищите свою любовь — она разная", — заявила Гузеева.

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