Актриса Мария Кравченко отреагировала на слухи об увеличении губ

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Кравченко, известная своими комедийными ролями, опровергла информацию об увеличении губ. По ее словам, у нее все натуральное.

Фото: личный аккаунт Марии Кравченко в Инстаграм

В своем личном блоге Кравченко раскрыла свои секреты, как ей удается поддерживать себя в форме. В этом ей помогают правильное питание, витамины и аппаратные процедуры для тела.

"Возможно, осенью верну тренировки, а пока дала себе время выдохнуть и насладиться летом", — поделилась актриса.

Мария Кравченко принимала участие в популярном телешоу "Звезды в Африке" и призналась, что стала жестче характером.

Раннее модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах.

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