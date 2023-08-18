Российская актриса Мария Кравченко, известная своими комедийными ролями, опровергла информацию об увеличении губ. По ее словам, у нее все натуральное.
В своем личном блоге Кравченко раскрыла свои секреты, как ей удается поддерживать себя в форме. В этом ей помогают правильное питание, витамины и аппаратные процедуры для тела.
"Возможно, осенью верну тренировки, а пока дала себе время выдохнуть и насладиться летом", — поделилась актриса.
Мария Кравченко принимала участие в популярном телешоу "Звезды в Африке" и призналась, что стала жестче характером.
Раннее модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.