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Актриса Светлана Иванова поделилась реакцией родителей на роман с женатым Файзиевым

1:26
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова призналась, что родители не осуждали ее выбор, несмотря на то, что у нее закрутился роман с женатым режиссером Джаником Файзиевым. Такое мнение она выразила в беседе с Юлией Меньшовой.

Актриса Светлана Иванова поделилась реакцией родителей на роман с женатым Файзиевым
Фото: prt scr youtube.com/Сама Меньшова

По ее словам, родители уважали ее как самострельную личность и не лезли с непрошеными советами. Скорее всего, они переживали за дочь, но никак этого не проявляли.

"В нашей семье не было принято советоваться. И у меня не было запроса обсуждать с родителями личную жизнь. Наверное, если бы я пришла с просьбой помочь разобраться, то получила бы совет. Но я ни в чем не сомневалась", — объяснила артистка.

Возлюбленные встретились в 2011 году на съемках фильма "Август.Восьмого", а уже в 2015 году стало известно об их романтических отношениях. Иванова подчеркнула, что ее не смущало то, что Файзиев женат, но болью стало публичное обсуждение семейной ситуации ее возлюбленного. Режиссер был женат на актрисе Лине Эспли, от которой у него двое детей.

В 2020 году пошли слухи о том, что Иванова и Файзиев официально стали мужем и женой, а позднее актриса лично подтвердила догадки. Пара воспитывает двоих общих детей: дочь Полину и дочь Миру.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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