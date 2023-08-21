Григорий Лепс хочет завести детей со своей избранницей, которая младше его на 40 лет

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Чуть больше полутора лет назад певец развелся с Анной Шапликовой, своей супругой на протяжении 20 лет, с которой он воспитал троих детей. Недавно Григорий Лепс сообщил, что он больше не холост.

Фото: Instagram

Партнершей популярного артиста является женщина, которая моложе его на 40 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Лепс предпочел сохранить их отношения в тайне и не представлял ее публике и не водил на светские мероприятия. Тем не менее, он стремится снова стать отцом и питает надежды на то, что это осуществится в ближайшем будущем.

Ради своего партнерши Григорий Лепс претерпел значительные изменения, существенно избавившись от вредных привычек и перейдя к более активному образу жизни.

Однако, несмотря на эти события, звезда все еще испытывает чувство сожаления по поводу разрыва своих отношений с Шапликовой и считает себя виноватым. Несмотря на это, он поддерживает дружеские отношения с Анной и выражает ей благодарность за то, что она превосходно воспитала их детей.

Лепс не сбрасывает со счетов возможность повторного вступления в брак, и он также желает найти подходящего партнера для своей бывшей жены.

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