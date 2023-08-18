Телеведущая Светлана Бондарчук проигнорировала вопросы о суррогатном материнстве

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук накануне поделилась с поклонниками радостной новостью — у нее родился сын. Большинство пользователей в Сети поздравляют экс-супругу Федора Бондарчука с прибавлением в семействе, но находятся и те, кто оставляет оскорбительнее и бестактные комментарии.

Фото: телеграм-канал Светланы Бондарчук

Единственные подробности, которые сообщила знаменитость это то, что мальчик родился полгода назад и его назвали Петром. Однако вопросы, каким образом ребенок появился на свет, 54-летняя Светлана отвечать не стала.

"Без ложки дегтя не обошлось, но приятно, что бестактных комментариев было буквально несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем", — написала звезда.

Светлана также отблагодарила всех, кто писал свои поздравления. Она отметила невероятный поток любви и добра от поклонников и назвала это событие общим праздником.

Напомним, что у телеведущей уже есть двое детей Сергей и Варвара от режиссера Федора Бондарчука. Три года назад Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.