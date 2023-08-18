Фигуристка Аделина Сотникова показала кадры с выписки младшей сестры из роддома

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова недавно неожиданно сообщила, что ее младшая сестра Маша стала мамой. Фигуристка поделилась с поклонниками в социальных сетях кадрами с выписки счастливой мамы из роддома.

Фото: личный аккаунт Аделины Сотниковой в Инстаграм

27-летняя спортсменка рассказала, что малыш родился 14 августа. По ее словам, она собирается быть лучшей тетей на планете для своего племянника.

"Забрали!" — коротко подписала семейные с сестрой, сделанные на фоне роддома.

Стоит отметить, что Сотниковы не стали сообщать пол и имя ребенка, а на всех фотографиях у малыша лицо закрыто смайликом.

Сестра Аделины Сотниковой Маша родилась с генетическим заболеванием, из-за которого у нее есть особенные черты лица: у девушки нет ушей, подбородка и скул. По рассказам фигуристки, в детстве ее сестре пришлось нелегко из-за повышенного внимания окружающий.

Ранее 54-летня Светлана Бондарчук показала выписку из роддома с сыном Петром.

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