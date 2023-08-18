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Телеведущая Дана Борисова рассказала об экстремальном похудении мамы до 50 кг

1:36
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в соцсетях волнующей историей. Артистка рассказала, что ее мать увлеклась похудением до такой степени, что теперь ей грозит истощение.

Телеведущая Дана Борисова рассказала об экстремальном похудении мамы до 50 кг
Фото: личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм

Звезда "Армейского магазина" рассказала, что в начале года ее мать начала проходить курс из 12 шагов, который помогает избавиться от расстройства пищевого поведения. За это время 62-летней родительнице удалось похудеть с 69 до 57 килограммов.

"Большую часть осени и зиму мама выздоравливала в группах по 12-шаговой программе избавления от расстройств пищевого поведения, — пояснила Борисова. — За это время она похудела на 12 кг, с 69 до 57, и была очень довольна. Когда мама приезжала к нам из Крыма, она постоянно сидела в онлайн-группах для русскоязычных жителей США, Канады и Европы", — поделилась Дана.

Однако дальше худеть не хотела, но согласно программе "12 шагов", ты не можешь этого сделать без разрешения куратора. В свою очередь куратор не отвечал на сообщения мамы Даны, поэтому она продолжила худеть и стала весить меньше 50 килограммов.

"Тела и мышц практически не осталось. Ситуация катастрофичная и вышла из-под контроля. Мама не может заставить себя есть", — пожаловалась Дана.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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