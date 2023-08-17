Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале, Роза Сябитова, поделилась дополнительной информацией о предстоящих новых выпусках шоу. Она объявила о том, что в программе появится новая ведущая.
Согласно словам Сябитовой, формат "Давай поженимся!" останется неизменным: в каждом эфире шоу трое участников будут соревноваться за сердце одного героя.
"Новый партнер приносит с собой интересные сюрпризы, и это третья телеведущая, но это точно не Василиса Володина и не Тамара Глоба", — подчеркнула она.
Также сваха сообщила, что уже было снято несколько выпусков программы, и добавила, что следующая съемка намечена на сентябрь.
Ранее актриса Лариса Гузеева, выступавшая в роли ведущей "Давай поженимся!", поделилась информацией, что новые эпизоды шоу будут посвящены вопросам создания семьи и здоровых отношений.
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