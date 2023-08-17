Муж Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев брака

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сэм Асгари в скором времени получит статус "бывший муж": фитнес-тренер подал на развод с певицей Бритни Спирс. Их брак длился 14 месяцев, сообщают американские СМИ.

Фото: J. Merritt / Getty Images

Причиной развода мужчина указал "непримиримые разногласия".

На данный момент тренер просит певицу оплатить работу адвокатов. В его планы также входит оспорить брачный контракт.

Напомним, Спирс и Асгари познакомились в 2016 году, когда он снялся в клипе на ее песню Slumber Party.

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