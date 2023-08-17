Сэм Асгари в скором времени получит статус "бывший муж": фитнес-тренер подал на развод с певицей Бритни Спирс. Их брак длился 14 месяцев, сообщают американские СМИ.
Причиной развода мужчина указал "непримиримые разногласия".
На данный момент тренер просит певицу оплатить работу адвокатов. В его планы также входит оспорить брачный контракт.
Напомним, Спирс и Асгари познакомились в 2016 году, когда он снялся в клипе на ее песню Slumber Party.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.