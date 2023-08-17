Шоумен Александр Ревва подарил матери на 70-летний юбилей сто тысяч рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и бывший резидент "Comedy Club" Александр Ревва недавно побывал в Сочи, где вместе с друзьями отмечал 25-летний юбилей команды КВН "Утомленные солнцем". Также в этом городе отмечала свой 70-летний юбилей мама артиста Любовь Рачеева, на день рождения к которой заглянул Александр.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Реввы

Концертный директор из Сочи Никита Коннов рассказал журналистам "АиФ" о визите Александра Ревы на праздник Любови Николаевны. По слова организатора, шоумен лично поздравил маму и вручил ей подарки.

"Подарил ей букет цветов, 100 тысяч рублей и шикарный отдых на Красной Поляне, а сам поехал отмечать 25-летний юбилей "Утомленных солнцем". Любовь Николаевна очень рада и счастлива приезду сына!", — поделился Коннов.

Директор также отметил, что маму артиста поздравили многие отечественные знаменитости. Они пожелали ей добра, крепкого здоровья, благополучия и гармонии семейных отношениях.

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