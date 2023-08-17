Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Александр Бастрыкин заявил о необходимости завести дело против авиакомпании Red Wings
Эксперт Лебович: военная интервенция в Нигер может нанести ущерб ECOWAS
Муж Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев брака
Сотрудников администрации Махачкалы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Рязанский назвал главой проблемой российских пенсионеров медицинское сопровождение
23 августа к Земле приблизится астероид 6037
"Царьград": сдаться — единственный шанс для солдата ВСУ выжить
Шоумен Александр Ревва подарил матери на 70-летний юбилей сто тысяч рублей
Израильские учёные рассмотрели возможность ИИ общаться с животными

Певица Бьянка набрала 30 килограммов из-за гормонального сбоя

1:46
Шоу-бизнес

Российская певица Татьяна Липницкая, которую многие знают под псевдонимом Бьянка, в начале года удивила поклонников сильно изменившейся фигурой: отекшим лицом и лишними килограммами. Фанаты не узнали любимую певицу, которая вернулась на сцену после долго перерыва. Оказывается, причиной такого внешнего преображения стали проблемы со здоровьем звезды.

Певица Бьянка набрала 30 килограммов из-за гормонального сбоя
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Артистка в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что причиной набора массы стал гормональный сбой в организме, который случился по причине нервного срыва. Певица призналась, что в какой-то момент очень переживала из-за неудач в карьере и личной жизни.

"Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть", — поделилась Бьянка.

Артистка пожаловалась, что у нее начались проблемы с желудком, спиной, а также возникла пищевая аллергия. По ее словам, в феврале этого года ей сделали тяжелую операцию, после которой она восстанавливалась 2,5 месяца. Сейчас певица удалось скинуть почти весь лишний жир благодаря строгой низкоуглеводной диете, которую ей составили специалисты.

"Мне еще нужно скинуть пять килограммов. Но я все-таки хочу скинуть еще десять и после этого сделать себе операцию по пересадке жира с живота на жир на ягодицах", — заключила певица.

Ранее модель Анастасия Решетова раскрыла секрет своей диеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева Олег Володин Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун" Любовь Степушова Среди демократов США бродят будущие короли Сергей Лебедев
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
Артур Мурадян рассказал, как изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за границей
Уролог: самый неожиданный и действенный способ повысить либидо — наколоть дрова
Актера Виктора Бычкова оштрафовали почти на миллион за неявку на шоу Кудрявцевой
Дмитрий Савельев: давно пора уяснить, что Запад нам не друг
Президент Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Стилист Александр Рогов оправдался перед обиженной Кудрявцевой
Курская чиновница в ответ на упрёки горожан пожаловалась на "зажравшийся народ"
Задержки и отмены рейсов RW в аэропорту Антальи коснулись более тысячи российских туристов
Полковник Макгрегор: украинская армия начала отступление под Харьковом из-за натиска ВС РФ
Блогер Наталья Краснова выходит замуж в четвертый раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников