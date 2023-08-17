Певица Бьянка набрала 30 килограммов из-за гормонального сбоя

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Татьяна Липницкая, которую многие знают под псевдонимом Бьянка, в начале года удивила поклонников сильно изменившейся фигурой: отекшим лицом и лишними килограммами. Фанаты не узнали любимую певицу, которая вернулась на сцену после долго перерыва. Оказывается, причиной такого внешнего преображения стали проблемы со здоровьем звезды.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Артистка в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что причиной набора массы стал гормональный сбой в организме, который случился по причине нервного срыва. Певица призналась, что в какой-то момент очень переживала из-за неудач в карьере и личной жизни.

"Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть", — поделилась Бьянка.

Артистка пожаловалась, что у нее начались проблемы с желудком, спиной, а также возникла пищевая аллергия. По ее словам, в феврале этого года ей сделали тяжелую операцию, после которой она восстанавливалась 2,5 месяца. Сейчас певица удалось скинуть почти весь лишний жир благодаря строгой низкоуглеводной диете, которую ей составили специалисты.

"Мне еще нужно скинуть пять килограммов. Но я все-таки хочу скинуть еще десять и после этого сделать себе операцию по пересадке жира с живота на жир на ягодицах", — заключила певица.

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