Стилист Александр Рогов оправдался перед обиженной Кудрявцевой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский стилист Александр Рогов накануне составил ТОП-5 самых безвкусных звезд отечественного шоу-бизнеса, в который вошла Лера Кудрявцева. Телеведущая не стала терпеть такое мнение и ответила обидчику.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Рогова

Звездный стилист отреагировал на слова ведущей шоу "Секрет на миллион". По словам Рогова, он не хотел никого обидеть и не думал, что юмористический формат передачи может кого-то задеть.

"Мое утро началось с этих историй Леры Кудрявцевой. Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после "обзоров луков звезд" русские селибрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали", — написал Рогов в соцсетях.

Как отметил Александр, для многих звезд является честью попасть в его обзоры. Он подчеркнул, что стиль тонкое понятие, поэтому кому-то может нравиться, а кому-то — нет.

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