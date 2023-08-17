Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актера Виктора Бычкова оштрафовали почти на миллион за неявку на шоу Кудрявцевой
Дмитрий Савельев: давно пора уяснить, что Запад нам не друг
Президент Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Курская чиновница в ответ на упрёки горожан пожаловалась на "зажравшийся народ"
Задержки и отмены рейсов RW в аэропорту Антальи коснулись более тысячи российских туристов
Полковник Макгрегор: украинская армия начала отступление под Харьковом из-за натиска ВС РФ
Блогер Наталья Краснова выходит замуж в четвертый раз
В крупных городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности
Сваха Роза Сябитова анонсировала появление нового ведущего в "Давай поженимся!"

Стилист Александр Рогов оправдался перед обиженной Кудрявцевой

1:01
Шоу-бизнес

Российский стилист Александр Рогов накануне составил ТОП-5 самых безвкусных звезд отечественного шоу-бизнеса, в который вошла Лера Кудрявцева. Телеведущая не стала терпеть такое мнение и ответила обидчику.

Стилист Александр Рогов оправдался перед обиженной Кудрявцевой
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Рогова

Звездный стилист отреагировал на слова ведущей шоу "Секрет на миллион". По словам Рогова, он не хотел никого обидеть и не думал, что юмористический формат передачи может кого-то задеть.

"Мое утро началось с этих историй Леры Кудрявцевой. Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после "обзоров луков звезд" русские селибрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали", — написал Рогов в соцсетях.

Как отметил Александр, для многих звезд является честью попасть в его обзоры. Он подчеркнул, что стиль тонкое понятие, поэтому кому-то может нравиться, а кому-то — нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева Олег Володин Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун" Любовь Степушова Среди демократов США бродят будущие короли Сергей Лебедев
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
Сваха Роза Сябитова анонсировала появление нового ведущего в "Давай поженимся!"
Херш: подход правительства США к конфликту на Украине не изменится, но "конец близок"
В Израиле Пугачёва отменила показ расследования о смерти Юрия Шатунова
Брокер предупредил о скором удорожании ипотеки
Журналистка Ксения Собчак выставила фото в купальнике на фоне слухов о беременности
Оксана Самойлова и Джиган разозлили подписчиков свежим видео, на котором пранканули сына
Экономист Церазов рассказал, во что лучше вложиться в период колебания валют
Певица Ирина Дубцова выставила на продажу личные вещи
Онколог Копосов: вероятность развития онкологии увеличивается после 45 лет
Прокуратура Новосибирска прекратила расследование обстоятельств избиения подростка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников