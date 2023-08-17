Блогер Наталья Краснова выходит замуж в четвертый раз

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный стендап-комик и блогер Наталья Краснова поделилась с поклонниками в соцсетях радостным событием — девушка выходит замуж в четвертый раз.

Фото: prt scr youtube.com/Марк Бартон

43-летняя актриса рассказала, что 23 июля они с возлюбленным подали заявление в ЗАГС, а сама свадьба состоится 27 августа. Очередным супругом Красновой оказался некий Ринат, которого девушка ласково называет Ри.

"Кольцо Ри специально сделал из метеорита, упавшего на наш Челябинск, как символ того, что никакой ужас нам не страшен", — отметила юмористка.

Звезда КВН рассказала, что уже сообщила об этом радостном событии родителям. По ее словам, мама считает, что Наталья может испортить "хорошего мальчика".

Известно, что Наталья познакомилась с Ринатом в приложении для знакомств. Для блогерши это будет четвертый брак.

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