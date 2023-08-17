Журналистка Ксения Собчак выставила фото в купальнике на фоне слухов о беременности

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и журналист Ксения Собчак активно ведет свои соцсети, так, в своем Telegram-канале она опубликовала фотоснимок в купальнике.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Telegram

Она запечатлена на фоне моря в черном раздельном купальнике. Судя по всему, она только что искупалась, так как у нее мокрые волосы, совсем нет макияжа и с нее стекает вода. На снимке можно разглядеть отличную фигуру знаменитости, что особенно интересно в контексте слухов о ее второй беременности.

В июле информацию о том, что Собчак находится в интересном положении, писали даже крупные Telegram-каналы. Однако никаких подтверждений не было. Возможно, Ксения Собчак таким образом решила развеять сразу все сомнения по поводу ее положения.

Подписчики пришли в восторг от новой фотокарточки Ксении. Они отмечают ее беззаботный и отдохнувший внешний вид, а также отличную форму.

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