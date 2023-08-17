Оксана Самойлова и Джиган разозлили подписчиков свежим видео, на котором пранканули сына

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой часто радует своих подписчиков на социальных сетях контентом, где они шутят. Однако недавно они опубликовали видео, которое вызвало негативные отзывы у некоторых пользователей.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловы в Instagram

В видео Джиган в шутку называет свою жену некрасивой, чтобы посмотреть, как на это отреагирует их трехлетний сын Давид. Ребенок, которого семья ласково называет Давидик, после слов Джигана начинает обнимать и защищать свою маму Оксану. Некоторые подписчики считают, что подобные шутки являются серьезным испытанием для детской психики и могут оставить негативный след в памяти малыша. Комментарии были наполнены негодованием и критикой, указывая на то, что такие шутки ради хайпа могут быть вредными для ребенка.

Некоторые даже напомнили о предыдущих конфликтах и выяснениях отношений в семье Джигана и Оксаны, что добавило новый контекст к этому видео.

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