Телепередача "Давай поженимся!" выйдет в эфир в октябре без астролога Володиной

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Программа по поиску отношений "Давай поженимся" выйдет в эфир Первого канала только в октябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Большинство съемок запланированы на сентябрь, в креслах ведущих вновь окажутся Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Популярный же астролог Василиса Володина может не присутствовать в шоу, так как "переговоры с ней затянулись". Хотя сама женщина отрицает, что с ней ведутся беседы6 к тому же она считает, что формат передачи устарел.

Известно, что сейчас активно ведется поиск юношей и девушек в возрасте от 24 лет для съемок в программе.

Шоу "Давай поженимся" выходило в эфир на Первом канале вплоть до 2022 года, но после начала спецоперации на Украине было приостановлено из-за развлекательного формата.

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