Представитель Лады Дэнс пообещал превратить жизнь преследователя певицы в ад

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что мужчину, преследующего певицу, ожидает "встреча с представителями правоохранительных органов". По его словам, "он в извращенном формате" преследует артистку.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

Также Пудовкин заявил, что если потребуется, то он опубликует фотографии преследователя в соцсетях с пометкой "опасен для девушек". Самой же знаменитости пришлось нанять двух охранников, которые находятся с ней круглосуточно.

"Если в отношении этого урода будет применено такое же, что он планирует сделать в отношении Лады, малой части этого хватит, чтобы его жизнь превратилась в ад", — деятель шоу-бизнеса.

Пудовкин уверен, что правоохранительные органы смогут наказать мужчину в соответствии с законом.

Ранее травматолог Савченко оценил сроки восстановления певицы Лады Дэнс в несколько месяцев.

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