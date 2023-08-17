Известный актер и режиссер Олег Табаков скончался в 2018 году, сегодня ему бы исполнилось 88 лет. Об этом сообщила в своем личном блоге актриса Марина Зудина.
Уход из жизни Олега Табакова стал для его семьи большой потерей. Несмотря на то, что прошло уже 5 лет, его родные скорбят по утрате. В день его рождения возлюбленная артиста Марина Зудина поделись фотографией с ним и его детьми. На снимке актер позирует с Павлом и Марией.
"С Днем Рождения, наш самый любимый ЧЕЛОВЕК! Очень скучаем и все больше понимаем, что любовь не становится слабее, даже наоборот… только сильнее!" — написала Зудина.
В день рождения Табакова о нем вспомнили и многие другие деятели культуры, например, Филипп Янковский.
Ранее помощник Олега Табакова рассказал о трудном характере режиссера.
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