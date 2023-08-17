Как прошло 33-летие певицы Нюши

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша(Нюша Шурочкина) отметила свое 33-летие в закрытом музыкальном баре Well Well Music Bistro. Вечер начался с семейных посиделок, а затем перешел в караоке-вечеринку. Особенностью вечера стало появление мамы Нюши, которая исполнила песню "Ягода-малина" вместе с внучкой и сыном Игоря от первого брака — Мироном.

Фото: Личный аккаунт Нюши в Instagram

На фоне слухов о разводе муж Нюши — Игорь Сивов, прилетел из Дубая, чтобы поздравить именинницу. Он подарил ей трогательный подарок — стих о любви, который прочел перед гостями. Игорь поделился с порталом Super. ru, что несмотря на трудности, любовь помогает им сохранять постоянный диалог в их отношениях.

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