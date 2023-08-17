Модель Анастасия Решетова рассказала о своей диете

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская модель Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своем питании. 27-летняя девушка обладает утонченной фигурой, и при росте 180 сантиметров весит 58 килограммов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Решетовой

По словам экс-возлюбленной Тимати, она не придерживается какой-то строгой диеты. Однако есть несколько основных правил в ее питании, которые она всегда соблюдает.

"Утром ем сложные углеводы (кашу, цельнозерновой тост с авокадо) и белок (омлет, сырники без сахара). Днем первое (минестроне, бульон, борщ) и рыба. А вечером тоже рыба или морепродукты, салат. Предпочитаю не есть за пять часов до сна, лучше спишь и меньше отекаешь. Но это в идеале. А так я себе позволяю и мучное, и десерты иногда, но в дозированных порциях", — поделилась модель.

Напомним, что Анастасия Решетова в 2014 году стала обладательницей титула "1-й Вице-мисс России", и в том же году познакомилась с Тимати. Пара повстречалась шесть лет и за это время у них родился сын, которого назвали Ратмиром.

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