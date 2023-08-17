Super.ru пишет, что бывший муж певицы и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов — футболист, ответил на вопрос своих подписчиков о доступе его жены Анастасии Костенко, к его личным социальным сетям. Он честно признался, что не делает свои переписки тайной и разрешает своей жене в любой момент зайти в его личные аккаунты и просмотреть все, что ей интересно. Однако он также уточнил, что уже пару лет Анастасия не проверяет его соцсети, так как они полностью доверяют друг другу.
"Потому что мы доверяем друг другу, да, любимая? А так, да, вообще без проблем",- считает Дмитрий.
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Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.