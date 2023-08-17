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Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, разрешает ли жене Анастасии Костенко читать свои переписки

0:42
Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что бывший муж певицы и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов — футболист, ответил на вопрос своих подписчиков о доступе его жены Анастасии Костенко, к его личным социальным сетям. Он честно признался, что не делает свои переписки тайной и разрешает своей жене в любой момент зайти в его личные аккаунты и просмотреть все, что ей интересно. Однако он также уточнил, что уже пару лет Анастасия не проверяет его соцсети, так как они полностью доверяют друг другу.

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, разрешает ли жене Анастасии Костенко читать свои переписки
Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

"Потому что мы доверяем друг другу, да, любимая? А так, да, вообще без проблем",- считает Дмитрий.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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