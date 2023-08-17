Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, разрешает ли жене Анастасии Костенко читать свои переписки

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что бывший муж певицы и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов — футболист, ответил на вопрос своих подписчиков о доступе его жены Анастасии Костенко, к его личным социальным сетям. Он честно признался, что не делает свои переписки тайной и разрешает своей жене в любой момент зайти в его личные аккаунты и просмотреть все, что ей интересно. Однако он также уточнил, что уже пару лет Анастасия не проверяет его соцсети, так как они полностью доверяют друг другу.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

"Потому что мы доверяем друг другу, да, любимая? А так, да, вообще без проблем",- считает Дмитрий.

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