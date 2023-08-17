48-летний Брэдли Купер оказался в центре мирового скандала из-за грима

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что американский муж бывшей супермодели Ирины Шейк Брэдли Купер продолжает демонстрировать свой талант в киноиндустрии. В фильме "Маэстро" он выступил соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Этот биографический фильм рассказывает историю известного дирижера и композитора Леонарда Бернстайна, который известен своей музыкой к "Вестсайдской истории".

Фото: "Bradley Cooper and Alex Proyas at SDCC 2011 (5967418430) (cropped)" by Count3D from Vancouver, Canada is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако при выходе трейлера фильма Купер столкнулся с критикой за "этнический косплей". Он использовал грим, включая накладной нос, чтобы больше походить на своего исторического прототипа. Некоторые критики, включая актрису Трейси-Энн Оберманн и критика из The Hollywood Reporter Дэниела Файнбера, выразили своё недовольство этим подходом.

Однако Брэдли Купер получил поддержку от наследников Леонарда Бернстайна, его детей Джейми, Александра и Нины. Они опубликовали заявление, в котором поддерживают актера и говорят, что их отец не возражал бы против использования грима для усиления сходства. Эта поддержка помогла смягчить ситуацию и предотвратить ещё больший скандал.