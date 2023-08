Your browser does not support the audio element.

Super.ru пишет, что американский муж бывшей супермодели Ирины Шейк Брэдли Купер продолжает демонстрировать свой талант в киноиндустрии. В фильме "Маэстро" он выступил соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Этот биографический фильм рассказывает историю известного дирижера и композитора Леонарда Бернстайна, который известен своей музыкой к "Вестсайдской истории".

Фото: "Bradley Cooper and Alex Proyas at SDCC 2011 (5967418430) (cropped)" by Count3D from Vancouver, Canada is licensed under CC BY-SA 2.0.