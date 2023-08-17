Певица Анна Семенович во второй раз заморозила свои яйцеклетки

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солитска группы "Блестящие" Анна Семенович к своим 43-годам не имеет детей. Певица очень хочет иметь свою семью и ребенка, однако она осознает, что роды в таком возрасте могут быть опасны для здоровья.

Фото: prt scr youtube.com

Артистка поделилась с поклонниками в соцсетях новостью, что решила повторно пройти процедуру заморозки яйцеклеток. Звезда обратилась к подписчицам, отметив, что процедура безвредна и заняла буквально полчаса.

"Все прошло буквально за полчаса. И так комфортно. Я это называю "отложила яйца". Есть мифы, что процедура очень вредна, вызывает жуткие заболевания, типа онкологии, но это все бред. Девочки, я готова ответить на любые ваши вопросы, не надо ничего бояться", — поделилась певица.

Напомним, что Анна проходит эту процедуру уже во второй раз — первый был в 2021 году. По ее словам, она решилась на это, поскольку начала постоянно сталкиваться с критикой из-за отсутствия детей к 40 годам.

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