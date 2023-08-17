Могила Веры Глаголевой утопает в цветах спустя 6 лет после ее смерти

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка Российской Федерации Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Актрисе был 61 год. Спустя шесть лет после ее смерти могилу продолжают посещать неравнодушные поклонники.

Фото: prt scr youtube.com/Андрей Флор

Режиссер и актриса в последние годы боролась с онкологией. Однако лечение было начато слишком поздно, поэтому звезда сгорела буквально за считанные месяцы. Знаменитость похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, где родственники Глаголевой возвели монумент, который стоил 12 миллионов рублей.

Памятник представляет собой беседку из белого камня, в которой расположилось кресло-качалка с книгой и шалью на нем. Накануне исполнилось шесть лет со дня смерти актрисы. Побывавшие на кладбище журналисты отмечают, что участок содержится в идеальном состоянии, а рядом с надгробием лежит огромное количество белых роз и гвоздик.

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