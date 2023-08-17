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Могила Веры Глаголевой утопает в цветах спустя 6 лет после ее смерти

1:01
Шоу-бизнес

Народная артистка Российской Федерации Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Актрисе был 61 год. Спустя шесть лет после ее смерти могилу продолжают посещать неравнодушные поклонники.

Могила Веры Глаголевой утопает в цветах спустя 6 лет после ее смерти
Фото: prt scr youtube.com/Андрей Флор

Режиссер и актриса в последние годы боролась с онкологией. Однако лечение было начато слишком поздно, поэтому звезда сгорела буквально за считанные месяцы. Знаменитость похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, где родственники Глаголевой возвели монумент, который стоил 12 миллионов рублей.

Памятник представляет собой беседку из белого камня, в которой расположилось кресло-качалка с книгой и шалью на нем. Накануне исполнилось шесть лет со дня смерти актрисы. Побывавшие на кладбище журналисты отмечают, что участок содержится в идеальном состоянии, а рядом с надгробием лежит огромное количество белых роз и гвоздик.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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