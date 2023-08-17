Режиссер Федор Бондарчук сильно похудел

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Александр Петров опубликовал в социальных сетях снимок с режиссером Федором Бондарчуком. Поклонники обратили внимание, что знаменитость выглядит болезненно худым.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Одной из главных светских событий этой недели является появление третьего ребенка у Светланы Бондарчук. Мальчика, который родился от суррогатной матери, назвали Петром. На фоне рождения ребенка вспоминают бывшего супруга телеведущей — режиссера Федора Бондарчука. По совпадению актер Александр Петров опубликовал свежее фото с киноделом.

Фанаты обратили внимание, что Бондарчук сильно похудел. Он буквально тает на глазах. Многие стали подозревать, что 56-летний режиссер серьезно болен.

"Бондарчук скоро совсем исчезнет", — пишут поклонники.

Ранее Светлана Бондарчук поделилась первыми кадрами с новорожденным сыном. Ребенку уже полгода и все это время его рождение держалось в тайне.

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