Отец первенца Равшаны Курковой подтвердил расставание с актрисой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Равшана Куркова старается не публиковать в общественном поле подробности личной жизни. О появлении первенца у звезды стало известно только спустя год после родов. Артистка также не стала афишировать расставание с отцом ребенка бизнесменом Сергеем Амаряном — поклонники узнали об этом из слухов в соцсетях. Сегодня эти слухи подтвердились официально.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Бизнесмен опубликовал в своих социальных сетях фотографию с новой избранницей. Оказалось, что девушка уже на приличном сроке беременности.

"Незабываемый день", — написал Амарян.

Напомним, что в прошлом году Равшана Куркова стала мамой во второй раз — актриса родила девочку. Как и в случае с первым ребенком, звезда не спешит оглашать ее имя, а также раскрывать личность отца.

Ранее актриса Равшана Куркова поделилась редким фото 3-летнего сына Гаспара.

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