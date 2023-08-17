Рэпер Джиган на глазах у трехлетнего сына назвал супругу Самойлову некрасивой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова разыграли шуточную ссору перед своим сыном Давидом. Супруги решили проверить реакцию трехлетнего ребенка.

Фото: личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм

Многодетная мать Оксана Самолова опубликовала в социальных сетях ролик, в котором она вместе с супругом и сыном собираются в поездку на автомобиле. Однако супруг модели не собирается никуда ехать, поскольку считает, что она "некрасивая".

"Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая", — обратился Джиган к супруге.

Такая фраза была произнесена рэпером в шутку, чтобы узнать реакцию 3-летнего Давида. Мальчик повел себя очень достойно: он обнял маму и признался ей в любви. Самойлова призналась, что не понимает, как можно быть таким милым.

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