Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Калмыкии суд арестовал лидера и 12 членов экстремистского движения "АУЕ"*
В АТОР назвали лучшие направления для отдыха зимой
Политолог Михайлов: Россия не пойдёт на заморозку конфликта на условиях США
Макаренко о скандале с посмертными наградами для бойцов ЧВК "Вагнер": это недопустимо
Член СПЧ Кабанов рассказал, что критерии семей защитят кредитную амнистию от злоупотреблений
Росавиация: три самолёта РФ пересекли границы Эстонии и Финляндии из-за грозы
В ХМАО растёт количество заболевших энтеровирусной инфекцией
Рэпер Джиган на глазах у трехлетнего сына назвал супругу Самойлову некрасивой
Турция пообещала обеспечить гарантированный проход судов с украинским зерном через проливы

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о стыде из-за устроившей потоп дочери

1:08
Шоу-бизнес

Танцовщица Анастасия Волочкова в интервью YouTube-шоу "Не Пруст" поделилась подробностями личной жизни. В частности, звезда рассказала о поступке, из-за которого ей стыдно перед дочерью.

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о стыде из-за устроившей потоп дочери
Фото: prt scr youtube.com/НЕ ПРУСТ

Балерина вспомнила, как накричала на Ариадну и ее друзей, которые случайно устроили потоп в доме, где артистка только закончила ремонт.

"Я очень дорожила своим домом, но он всегда был открыт для друзей Ариши. И произошло однажды так, что у нас ночью отключили воду на несколько часов, а девчонки пошли мыться и не закрыли кран, и дома случился потоп. Залита была комната на первом этаже, все было в таком ужасе, плавал ковер. Я была очень сильно возмущена, потому что только сделала ремонт", — рассказала звезда.

По словам Анастасии, в наказание она не разрешила девочкам пойти в кинотеатр, пока они полностью не убрали всю воду. Волочкова призналась, что ей стыдно за свое поведение.

Ранее в интервью Анастасия Волочкова описала гроб, в котором хотела бы, чтобы ее похоронили.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Newsweek: "бойцы ВСУ кричат и умирают" от русских снарядов Олег Володин Какие цели стоят перед РФ в рамках СВО сейчас? Объясняют эксперты Петр Ермилин У Путина хорошие позиции перед встречей с Эрдоганом по новой зерновой сделке Любовь Степушова
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
В АТОР назвали лучшие направления для отдыха зимой
Политолог Михайлов: Россия не пойдёт на заморозку конфликта на условиях США
Макаренко о скандале с посмертными наградами для бойцов ЧВК "Вагнер": это недопустимо
Член СПЧ Кабанов рассказал, что критерии семей защитят кредитную амнистию от злоупотреблений
Росавиация: три самолёта РФ пересекли границы Эстонии и Финляндии из-за грозы
В ХМАО растёт количество заболевших энтеровирусной инфекцией
Рэпер Джиган на глазах у трехлетнего сына назвал супругу Самойлову некрасивой
Турция пообещала обеспечить гарантированный проход судов с украинским зерном через проливы
"Надо провести расследование": военный политолог Кошкин о задержках посмертных наград погибшим бойцам ЧВК "Вагнер"
Травматолог Савченко оценил сроки восстановления певицы Лады Дэнс в несколько месяцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников