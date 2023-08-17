Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о стыде из-за устроившей потоп дочери

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Танцовщица Анастасия Волочкова в интервью YouTube-шоу "Не Пруст" поделилась подробностями личной жизни. В частности, звезда рассказала о поступке, из-за которого ей стыдно перед дочерью.

Фото: prt scr youtube.com/НЕ ПРУСТ

Балерина вспомнила, как накричала на Ариадну и ее друзей, которые случайно устроили потоп в доме, где артистка только закончила ремонт.

"Я очень дорожила своим домом, но он всегда был открыт для друзей Ариши. И произошло однажды так, что у нас ночью отключили воду на несколько часов, а девчонки пошли мыться и не закрыли кран, и дома случился потоп. Залита была комната на первом этаже, все было в таком ужасе, плавал ковер. Я была очень сильно возмущена, потому что только сделала ремонт", — рассказала звезда.

По словам Анастасии, в наказание она не разрешила девочкам пойти в кинотеатр, пока они полностью не убрали всю воду. Волочкова призналась, что ей стыдно за свое поведение.

Ранее в интервью Анастасия Волочкова описала гроб, в котором хотела бы, чтобы ее похоронили.

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