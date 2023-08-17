Актёр Карэн Бадалов осудил эмигрировавших знаменитостей за хамство в адрес РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Карэн Бадалов, сыгравший главную роль в кинокартине о спецоперации "Свидетель", рассказал о своём отношении к знаменитостям, которые приняли решение уехать из РФ.

Фото: Официальный сайт Московского городского университета www.mgpu.ru

По его словам, некоторые деятели культуры, которые спешно покинули Россию, часто выступают с резкими заявлениями в адрес государства и народа страны. Он назвал подобное поведение недопустимым.

"Я не осуждаю бывших коллег за отъезд. Но осуждаю за непримиримую позицию по отношению к своей стране и хамство, которое они себе позволяют", — отметил Бадалов в интервью сайту aif.ru.

Он также подчеркнул: звёзды, которые были популярны в РФ, вряд ли смогут построить успешную карьеру за границей. Актёр выразил уверенность в том, что эмигрантов "разрывает на куски" из-за мучений.

Ранее Бадалов рассказал, что фильм "Свидетель" — это попытка переосмыслить происходящее в зоне боевых действий. Как признался артист, перед съёмками он много общался с жителями Донбасса.