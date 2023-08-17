Травматолог Савченко оценил сроки восстановления певицы Лады Дэнс в несколько месяцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певице Ладе Дэнс может потребуется несколько месяцев на восстановление после ДТП, в которое она попала 7 августа. Таково мнение травматолога Сергея Савченко, который поделился своими соображениями в интервью Пятому каналу.

Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Савченко отметил, что при лёгких сотрясениях мозга период восстановления обычно составляет два-три месяца. В более тяжёлых случаях период восстановления может быть более длительным, что дополнительно дает время для восстановления мышц и приведения их в форму. Певица перенесла несколько операций из-за травм лица, которые, к сожалению, привели к ухудшению её состояния.

Савченко подчеркнула, что травма подорвала защитные механизмы организма в сочетании с дополнительной нагрузкой на нервную систему из-за различных стрессоров. Как следствие, человек может испытывать дискомфорт, потенциально приводящий к повышению кровяного давления, тахикардии и аритмии.

Ранее мы писали, что певице стали после аварии поступать угрозы убийством в соцсетях.

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