Муж Бритни Спирс угрожает выдать все тайны певицы, если не получит деньги

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг американской певицы Бритни Спирс, Сэм Асгари, выставил ультиматум, утверждая, что раскроет "чрезвычайно смущающую информацию" о ней, если не будет пересмотрен их брачный контракт и он не получит дополнительное финансовое вознаграждение. Сообщает об этом Lenta.ru со ссылкой на издание Page Six.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Бритни Спирс

По информации источников, мужчина настаивает на внесении поправок, выходящих за рамки условий их соглашения, и угрожает разоблачить крайне компрометирующую информацию о Бритни, если его требования не будут выполнены.

Иные источники подчёркивают, что команда певицы предпримет все необходимые меры для защиты Спирс и предотвращения шантажа со стороны Асгари. О конкретной сумме, которую мужчина требует за молчание, не сообщается.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари решили развестись через год после своей свадьбы. У супругов произошёл конфликт, муж обвинил артистку в неверности. Впоследствии он покинул общий дом и на данный момент проживает один.

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