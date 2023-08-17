Певица Лайма Вайкуле опровергла конфликт с Софией Ротару

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле в конце июля организовала музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале. Одним из гостей мероприятия должна была стать София Ротару, но исполнительница не приехала. Появились слухи, что это связанно с конфликтом между артистками.

Фото: youtube.com/Настоящее время

Вайкуле в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм!" поспешила опровергнуть сплетни о ссоре с Ротару. По ее словам, причин для таких разговоров нет.

"Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться", — сообщила 69-летняя певица.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале и своих коллег, которые выступали на сцене вместе с российскими артистами

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