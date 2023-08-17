Российский певец Стас Михайлов поделился с поклонниками в соцсетях знаменательным событием. Сегодня его дочь Иванна празднует свое 14-летие.
В честь этого жена артиста Инна опубликовала в личном блоге трогательное видео, в котором собраны редкие семейные кадры. А сам Михайлов репостнул ролик на свою страницу, добавив милое поздравление.
"Наша любимая дочь, для нас с мамой нет ничего важнее, лишь бы ты просто была счастлива. Пусть у тебя будет долгая, красивая, насыщенная жизнь! Мы тебя очень любим, многая и благая лета тебе", — пожелал имениннице артист.
Напомним, что Стас Михалов вместе с супругой Инной воспитывают двоих детей: 14-летнюю Иванну и 10-летнюю Марию. Помимо этого, у 54-летнего артиста есть двое детей от прошлых браков: 22-летний сын Никита и 18-летняя дочь Дарья. Певец отмечал, что принимает активное участие в жизни своих наследников.
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