Певец Стас Михайлов поделился редкими кадрами с дочерью в день ее 14-летия

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов поделился с поклонниками в соцсетях знаменательным событием. Сегодня его дочь Иванна празднует свое 14-летие.

Фото: личный аккаунт Инны Михайловой в Инстаграм

В честь этого жена артиста Инна опубликовала в личном блоге трогательное видео, в котором собраны редкие семейные кадры. А сам Михайлов репостнул ролик на свою страницу, добавив милое поздравление.

"Наша любимая дочь, для нас с мамой нет ничего важнее, лишь бы ты просто была счастлива. Пусть у тебя будет долгая, красивая, насыщенная жизнь! Мы тебя очень любим, многая и благая лета тебе", — пожелал имениннице артист.

Напомним, что Стас Михалов вместе с супругой Инной воспитывают двоих детей: 14-летнюю Иванну и 10-летнюю Марию. Помимо этого, у 54-летнего артиста есть двое детей от прошлых браков: 22-летний сын Никита и 18-летняя дочь Дарья. Певец отмечал, что принимает активное участие в жизни своих наследников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.