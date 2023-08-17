Муж Бритни Спирс требует развода из-за неверности певицы

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Сэм Асгари подал на развод с певицей Бритни Спирс. Официальных причин расставания не называется, однако журналистам удалось узнать, что артистка изменила своему мужчине.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Бритни Спирс

В своем заявлении 29-летний Сэм написал общепринятую формулировку, согласно которой у супругов возникли непримиримые противоречия. Однако ряд западных СМИ сообщает, со ссылкой на свои источники, что причиной расторжения брака стала измена Бритни.

При этом Асгари не намерен просто "разойтись" с бывшей супругой. Мужчина хочет взыскать с певицы большую сумму. При этом в брачном договоре уже прописана определенная выплата, однако он посчитал ее недостаточной.

"Он требует обсудить отступления от договора и угрожает, что обнародует невероятно стыдную информацию о Бритни, если ему не заплатят. На это он нацелен", — утверждает инсайдер.

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В 2021 году актер сделал певице предложение, а в июне 2022 года пара официально поженилась.

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