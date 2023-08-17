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Певец Леонид Агутин и его супруга Варум зарабатывают миллионы на недвижимости в США

1:29
Шоу-бизнес

Супруги Леонид Агути и Анжелика Варум в свое время удачно вложились в американскую недвижимость на заработанные в России гонорары. Пара купила квартиру площадью 170 квадратных метров в элитном жилом комплексе Tramp Towers. Однако оказалось, что артистов есть еще несколько домов, которые оцениваются в миллионы долларов.

Певец Леонид Агутин и его супруга Варум зарабатывают миллионы на недвижимости в США
Фото: youtube.com

Журналистам "КП" удалось узнать, что помимо квартиры за 1,4 миллиона долларов, артистам удалось напеть на несколько домов и квартир. Например, они являются счастливыми обладателями 300-метровых апартаментов на берегу океана в городе Холливуд (Флорида). По скромным оценкам специалистов, стоимость такого жилья может начинаться от 2,5 миллиона долларов.

Помимо этого, у Агутина и Варум есть двухэтажный дом в маленьком городе Помпано-Бич, который находиться в 40 минутах от Майами. Особняк площадью 320 квадратных метров с собственным выходом к океану оценивается в 4 миллиона долларов.

Журналисты также отмечают, что совсем недавно Анжелика Варум стала обладательницей скромного таунхауса за 345 тысяч долларов. Эту квартиру, а также апартаменты в Tramp Towers артисты сдают в аренду.

Ранее Леонид Агутин признался, что впервые поцеловался с Варум по приказу Эрнста.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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