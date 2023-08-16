13-летний сын "Руки Вверх" Сергея Жукова стал ведущим нового шоу

Super.ru пишет, что 13-летний Энджел Жуков - сын солиста группы "Руки Вверх!" Михаила Жукова попробовал себя в новой роли. Вместе с телеведущим Дмитрием Шепелевым он стал ведущим шоу "Полтора спортсмена", которое запустила соцсеть "Одноклассники". Главная цель проекта - помочь детям выбрать спортивную секцию в соответствии с их интересами и способностями.

Фото: Личный аккаунт Сергея Жукова в Instagram

Восьмь эпизодов шоу будут посвящены различным видам спорта, включая волейбол, брейкинг, большой теннис, каратэ, гимнастику и хоккей. В премьерном выпуске, показанном 15 августа, Энджел Жуков посетил секцию по футболу и открыл для себя бальные танцы. Он поделился своими эмоциями, сказав, что изначально думал, что это будет скучно, но когда начал танцевать, он понял, что это очень увлекательно, особенно ему понравилось учить ча-ча-ча.

Новые выпуски шоу "Полтора спортсмена" обещают показывать каждый вторник. Это отличная инициатива, которая поможет детям открыть для себя разные виды спорта и выбрать то, что им нравится и в чем они проявляют способности.

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