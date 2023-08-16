Наталья Рагозина впервые вышла на связь после смерти 57-летнего мужа Вадима

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Через месяц после смерти мужа чемпионка по боксу Наталья Рагозина впервые обратилась к публике. В июле 2023 года произошла страшная трагедия в семье известной спортсменки — умер её супруг Вадим в возрасте 57 лет. Рагозина решила сохранить горе в семейном кругу и не раскрывать драматичную утрату.

Фото: Личный аккаунт Натальи Рагозины в Instagram

Информация о смерти мужа боксёрки стала известна 15 августа. 16 августа Рагозина поделилась в социальной сети Instagram* фотографией своего супруга и их общей дочери, которая появилась на свет в 2022 году. Рагозина не добавила никакой подписи к снимку.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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