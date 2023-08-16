Через месяц после смерти мужа чемпионка по боксу Наталья Рагозина впервые обратилась к публике. В июле 2023 года произошла страшная трагедия в семье известной спортсменки — умер её супруг Вадим в возрасте 57 лет. Рагозина решила сохранить горе в семейном кругу и не раскрывать драматичную утрату.
Информация о смерти мужа боксёрки стала известна 15 августа. 16 августа Рагозина поделилась в социальной сети Instagram* фотографией своего супруга и их общей дочери, которая появилась на свет в 2022 году. Рагозина не добавила никакой подписи к снимку.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".