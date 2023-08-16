МакSим о реакции дочерей на ее зависимость: "Старшая дочь долго со мной не разговаривала"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

StarHit пишет, что семья Марины Абросимовой (МакSим), которая столкнулась с проблемой алкогольной зависимости, не остались равнодушными и поддерживали ее как могли. Однако, наверняка, тяжело было детям МакSим - Александре и Марии. МакSим воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений - 14-летнюю Александру и 8-летнюю Марию. Она всегда уделяла им много времени и старалась развивать их интересы.

Фото: Личный аккаунт певицы Максим в Instagram

В откровенном интервью МакSим поделилась тем, как ее дети реагировали на происходящее. Она рассказала, что младшую дочь старались защитить от всего происходящего, насколько это было возможно, но старшая дочь осознавала ситуацию, пыталась не разговаривать с мамой.

Марина повторяла старшей дочери Саше, что главное - чтобы ей не стало интересно и чтобы она избегала разговоров с ней на эту тему. Когда МакSим отправилась на лечение, ее дочь поддержала ее и дала уверенность, что она справится с проблемой.

МакSим очень благодарна своей дочери за поддержку.

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