Светлана Бондарчук показала выписку из роддома с сыном Петром

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Woman.ru пишет, что 15 августа Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отметили третью годовщину своей свадьбы, но они также поделились радостной новостью о том, что полгода назад они стали родителями сына по имени Петр.

Фото: https://t.me/s/lovepeacesvet

Эта новость пришла как глоток свежего воздуха в окружении постоянных разводов, скандалов и интриг. Она сама сообщила об этом только через полгода после рождения сына, которого они назвали Петром. В своем-телеграм канале Светлана поделилась кадрами с выписки из роддома. На снимках Света прижимает малыша в белом комбинезоне к себе, лицо малыша пока не показали.

Очевидно, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Светлана Бондарчук последний год часто появлялась в обтягивающей одежде, а ее летние фотосессии в бикини стали легендарными. Она пока не раскрывает деталей о появлении малыша на свет, но уже выразила благодарность всем, кто поздравил и тем, кто знал о счастливом событии в их жизни, но сохранял этот секрет в тайне.

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