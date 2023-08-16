Super.ru пишет, что вчера рэпер и бизнесмен Тимати отметил свое 40-летие, и его девушка — модель Валентина Иванова, решила открыто признаться в любви бизнесмену.
В своих соцсетях, Валентина не просто ограничилась короткой фразой и сердечками, она поделилась трогательными мыслями о Тимати(Тимур Юнусов). Оказывается, Тимур удивляет ее своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Она признается, что делает ее жизнь намного лучше. Валентина также поблагодарила мать Тимати Симону за то, что она подарила миру такого замечательного человека. Она закончила свое сообщение, поздравив Симону с праздником.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".