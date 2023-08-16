Модель Валентина Иванова публично призналась в любви Тимати

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что вчера рэпер и бизнесмен Тимати отметил свое 40-летие, и его девушка — модель Валентина Иванова, решила открыто признаться в любви бизнесмену.

Фото: Личный аккаунт Валентины Ивановой в Instagram

В своих соцсетях, Валентина не просто ограничилась короткой фразой и сердечками, она поделилась трогательными мыслями о Тимати(Тимур Юнусов). Оказывается, Тимур удивляет ее своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Она признается, что делает ее жизнь намного лучше. Валентина также поблагодарила мать Тимати Симону за то, что она подарила миру такого замечательного человека. Она закончила свое сообщение, поздравив Симону с праздником.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.