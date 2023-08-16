Айза-Лилуна Ай рассказала о знаках внимания от Павла Дурова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети уже второй день обсуждают стоимость дубайской виллы Павла Дурова — основателя Telegram. Согласно информации опубликованной Forbes, аренда этой виллы обходится ему в миллион долларов в год. Super. ru пишет, что в свете этих событий, Айза-Лилуна Ай (бывшая жена Гуфа) решила поделиться, что Павел ранее проявлял к ней внимание. Однако она не ответила на его проявления и не проявила взаимность. Отношений между ними не возникло. Экс-жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) жалеет о своем решении.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Подписчики Айзы с юмором и пониманием отнеслись к ее откровению и начали фантазировать о том, как все могло бы быть, но не случилось. Они шутят о том, что сейчас она могла бы жить на этой вилле в Дубае с Павлом. Однако некоторые скептики высказались с недоверием к заявлению Айзы, задаваясь вопросом, в курсе ли Дуров о том, что он был отвергнут Айзой.

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