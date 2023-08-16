Актер Данила Козловский поделился редким фото с подросшей дочерью

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что после политического скандала, который серьезно повлиял на репутацию, 38-летний актер Данила Козловский ушел в тишину. Он не был активен в социальных сетях и не снимался в кино. Однако, он решил нарушить тишину, когда встретился со своей трехлетней дочерью Одой Валентиной, и опубликовал историю в своих соцсетях. Данила не оставил комментариев к фото, но эмодзи в виде красного сердца и детские наклейки на его сильной мужской руке говорят о многом. Известно, что его дочь живет в США вместе с матерью, и хотя из России туда непросто попасть, а Данила не собирается покидать свою родину, как он сам заявил.

Фото: Личный аккаунт Данилы Козловского в Instagram

Напомним, что с мамой дочери — Ольгой Зуевой — Данила Козловский познакомился в 2014 году. Отношения не пережили тяготы пандемии ковида: в 2020 году актер поехал в отпуск с Оксаной Акиньшиной, чем подогрел слухи о расставании, а в 2021-м признался, что больше не состоит в отношениях с Ольгой.

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