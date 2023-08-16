Новая девушка Моргенштерна* Лиза Василенко поделилась фото с ним

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Лиза Василенко — актриса и модель, а теперь и новая девушка рэпера Моргенштерна* - поделилась серией романтичных фотографий с Алишером, на которых они обнимаются и целуются. Она безобидно подписала пост как "чудесная подборочка". Подписчики пары выражают радость за них и отмечают, что они выглядят счастливыми. Однако поклонники бывшей жены Моргенштерна* - Дилары, которые уже мечтают об их воссоединении, не могут успокоиться. Один комментирует, что "Диля была с ним с самого начала, а Алишер не ценил этого", а другой добавляет, "Простите, но я совсем не верю в искренность".

Фото: Личный аккаунт Лизы Василенко в Instagram

Тем не менее, настоящие фанаты рэпера поддерживают его новую избранницу, что подтверждается большим количеством положительных комментариев под фотографиями. Однако один из подписчиков правильно заметил, что Лизе, возможно, ждет судьба Хейли Бибер, которую не любят фанаты Селены Гомес — бывшей девушки Джастина Бибера.

"С такими фанатиками Дилары она обречена быть второй Хейли", — написал подписчик.

* признан иностранным агентом на территории РФ.

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