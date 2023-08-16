Жена Гуфа Юлия Долматова передумала с ним разводиться

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что сегодня в одном из столичных судов проходило заседание по делу семьи Долматовых (Юлии и Алексея). Изначально Юлия выразила желание развестись после очередной ссоры с Гуфом. Однако адвокат Юлии попросил суд отложить решение и дать супругам три месяца на примирение. Причина такого запроса связана с тем, что якобы Гуф в настоящее время находится за пределами России, а Юлии нужно время, чтобы окончательно принять решение о своем браке.

Фото: Личный аккаунт Юлии Долматовой в Instagram

Тем не менее, появились некоторые несоответствия. Сегодня Гуф разместил фотографию с отметкой "Москва" в своем личном блоге, а несколько дней назад опубликовал историю с дочерью Тиной, в которой, возможно, было послание недоброжелателям. Однако стоит отметить, что публикация архивных материалов запрещена, и мы не можем узнать точно, что происходит в головах этих знаменитых пар. Только сами звезды знают, что у них на самом деле происходит.

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