Super.ru пишет, что сегодня в одном из столичных судов проходило заседание по делу семьи Долматовых (Юлии и Алексея). Изначально Юлия выразила желание развестись после очередной ссоры с Гуфом. Однако адвокат Юлии попросил суд отложить решение и дать супругам три месяца на примирение. Причина такого запроса связана с тем, что якобы Гуф в настоящее время находится за пределами России, а Юлии нужно время, чтобы окончательно принять решение о своем браке.
Тем не менее, появились некоторые несоответствия. Сегодня Гуф разместил фотографию с отметкой "Москва" в своем личном блоге, а несколько дней назад опубликовал историю с дочерью Тиной, в которой, возможно, было послание недоброжелателям. Однако стоит отметить, что публикация архивных материалов запрещена, и мы не можем узнать точно, что происходит в головах этих знаменитых пар. Только сами звезды знают, что у них на самом деле происходит.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".