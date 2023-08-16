В Грузии фанаты сорвали концерт The Killers из-за участия российского барабанщика

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В грузинском Батуми фанаты сорвали концерт группы The Killers из-за того, что лидер коллектива Брэндон Флауэрс пригласил на сцену парня из России. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: Кадр из видео

Музыканты на каждом концерте на одну из своих песен вызывают барабанщика из зала. В этот раз счастливчиком оказался парень, который приехал из России.

После его выхода на сцену в зале начался мини-протест. Часть зрителей стали скандировать различные лозунги, а некоторые просто ушли с концерта.

Песню с приглашённым барабанщиком всё же отыграли. Однако потом Брэндон решил поговорить с поклонниками, после чего музыканты покинули сцену.

The Killers спустя время разместили на своей странице в соцсетях пост, о том, что просто хотели показать, что все зрители и фанаты группы являются братьями и сёстрами. И выразили надежду на возвращение в Грузию в скором времени.

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