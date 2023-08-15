43-летняя певица Слава внезапно поблагодарила Тимура Хайдарова за удачно сделаную пластику живота

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Super.ru пишет, что в июле 43-летняя певица Слава поделилась информацией о своей неудачной операции подтяжки груди, которую она сделала у Тимура Хайдарова. Слава рассказала о больших шрамах и сильной асимметрии, что привело к ее дискомфорту и отсутствию уверенности в себе. Она выложила видео, где показала свои шрамы, вызвав скандал.

Фото: Инстаграм-аккаунт Славы

Однако сегодня Слава неожиданно поблагодарила Тимура Хайдарова, но не за операцию на груди. Она выразила благодарность за операцию на животе, которую она считает успешной. Певица выразила свое удовлетворение результатом и продемонстрировала свой идеальный пресс.

Несмотря на это, Слава все еще не довольна результатом маммопластики и даже обратилась к другому хирургу для коррекции.

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