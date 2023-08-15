У 54-летней Светланы Бондарчук полгода назад родился сын

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Светлана Бондарчук - светская львица и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, удивила публику своим последним постом. В честь трехлетней годовщины свадьбы с дизайнером Сергеем Харченко, она объявила, что стала мамой. В своем сообщении она рассказала, что полгода назад у них родился сын Петр Сергеевич Харченко. Это стало для многих неожиданной новостью.

Фото: Инстаграм-аккаунт Светланы Бондарчук

Светлана Бондарчук заслуживает похвалы за то, как долго она смогла сохранять такое масштабное событие в тайне, особенно в светской среде, где слухи и сплетни распространяются быстро.

Напомним, что у Светланы уже есть двое детей: 33-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара от Федора Бондарчука. Она также воспитывает дочь своего нынешнего супруга, 10-летнюю Юнну.

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