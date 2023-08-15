Тик-Токерша Дина Саева и ресейлер Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения

Peopletalk пишет, что Дина Саева — известная тиктокерша, намекнула на отношения с Никитой Ефремовым, популярным ресейлером кроссовок. Фанаты и СМИ уже давно предполагали, что они встречаются, и Дина подлила масла в огонь этих сплетен, ответив загадочно на вопрос о своих отношениях. Она сказала "NE в отношениях", где NE является названием магазина Никиты Ефремова.

Фото: Инстаграм-аккаунт Дины Саева

Теперь Дина Саева и Никита Ефремов не скрывают свои отношения и опубликовали первое совместное видео в TikTok. Они выглядят красиво и модно. Многие одобряют эту пару и радуются за них.

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