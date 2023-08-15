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Тик-Токерша Дина Саева и ресейлер Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения

Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что Дина Саева — известная тиктокерша, намекнула на отношения с Никитой Ефремовым, популярным ресейлером кроссовок. Фанаты и СМИ уже давно предполагали, что они встречаются, и Дина подлила масла в огонь этих сплетен, ответив загадочно на вопрос о своих отношениях. Она сказала "NE в отношениях", где NE является названием магазина Никиты Ефремова.

Тик-Токерша Дина Саева и ресейлер Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения
Фото: Инстаграм-аккаунт Дины Саева

Теперь Дина Саева и Никита Ефремов не скрывают свои отношения и опубликовали первое совместное видео в TikTok. Они выглядят красиво и модно. Многие одобряют эту пару и радуются за них.

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В ответ на пост Вот Дина Саева и Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения и выложили первое совместное видео в TikTok. Пара красивая и, надо сказать, модная! Одобряем PEOPLETALK
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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