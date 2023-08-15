Историк моды Александр Васильев считает, что уехавших звезд признают героями

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

StarHit пишет, что Александр Васильев - известный историк моды, высказал в своем блоге свое мнение о том, что покинувшие Росиию звезды, подобно репрессированным деятелям культуры в советские времена, будут признаны героями в будущем. Он привел примеры таких знаменитостей как Ольга Бакланова, Шаляпин, Михаил Чехов и Анна Павлова, которые гнобили когда они были эмигрантами. Однако спустя время им были установлены мемориалы и почетные доски.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Александр Васильев считает, что через 40 или 50 лет уехавшим звездам также будет установлены памятники и почетные доски, а их могилы, если они находятся за пределами России, могут быть перенесены на Новодевичье или Троекуровское кладбище. Историк моды призывает к тому, чтобы прекратить ошибаться и начать признавать важность и вклад наших знаменитостей и не ждать, пока пройдет время.

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