Звезду "Универа" Настасью Самбурскую на ее свежих горячих фото сравнили с актрисой Меган Фокс

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что 36-летняя актриса известная по сериалу "Универ" Настасья Самбурская продолжает радовать своих подписчиков в своем личном блоге роскошными фотосессиями. Она не боится экспериментировать с образами и подчеркивать свою точеную фигуру. Недавно она опубликовала фотографии, на которых позировала около черной машины, подчеркивая свою идеальную фигуру в тотал-блэк луке. Она также использовала рыжий парик, который напомнил ее подписчикам голливудскую актрису Меган Фокс.

Фото: Инстаграм-аккаунт Настасьи Самбурской

Подписчики выразили свое восхищение образом актрисы. Они отметили, что огненный цвет волос отлично смотрится на ней и подчеркивает ее харизму. Были также шутки насчет того, что каждой дьяволице свой образ. Фотосессия Настасьи также вызвала активные обсуждения в звездных телеграм-каналах.

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