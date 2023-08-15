Super.ru пишет, что 36-летняя актриса известная по сериалу "Универ" Настасья Самбурская продолжает радовать своих подписчиков в своем личном блоге роскошными фотосессиями. Она не боится экспериментировать с образами и подчеркивать свою точеную фигуру. Недавно она опубликовала фотографии, на которых позировала около черной машины, подчеркивая свою идеальную фигуру в тотал-блэк луке. Она также использовала рыжий парик, который напомнил ее подписчикам голливудскую актрису Меган Фокс.
Подписчики выразили свое восхищение образом актрисы. Они отметили, что огненный цвет волос отлично смотрится на ней и подчеркивает ее харизму. Были также шутки насчет того, что каждой дьяволице свой образ. Фотосессия Настасьи также вызвала активные обсуждения в звездных телеграм-каналах.
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